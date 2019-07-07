Her gün aynı zamanlarda egzersiz yapmak, kilo vermenin anahtarı olarak açıklandı. Bilim insanları, egzersizin alışkanlık haline geldiğinde daha çok yapıldığını kaydetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; tutarlı ve tutarsız bir şekilde egzersiz yapan kişileri değerlendirdiler. Haftada 4.8 gün ve 285 dakika boyunca spor yapan ile tutarsız bir şekilde 4.4 gün 285 dakika spor yapan kişileri incelediler. Sonuç olarak egzersizi alışkanlık haline getiren kişilerde dikkat, çaba ve motivasyonun daha fazla olduğunu ayrıca diğerlerine göre çok daha rahat kilo verdiklerini tespit ettiler.

HAFTADA İKİ BUÇUK SAAT EGZERSİZ

Araştırmayı yapan ekip, sağlığı iyileştirmek için haftada iki buçuk saat süren orta ve sert fiziksel aktivite yapılması gerektiğini vurguladı.

Rhode Island'daki Miriam Hastanesi'nden uzmanlar, verilen kilonun uzun vadede korunabilmesi için ise an az 250 dakika egzersiz yapmak gerektiğini dile getirdi.