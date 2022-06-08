"İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ



Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:



Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…