Kilit kavşak Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluğu

DHA

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde dönüş yoğunluğu başladı.

Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. DHA'nın haberine göre; zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.