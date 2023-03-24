Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen L.S. yönetimindeki TIR, Sapkanlı Göleti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR'ın ön kısmı konteynerlerin içine girerken, yaralanan sürücü L.S. ile yanında bulunan M.K. ve A.K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı