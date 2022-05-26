Yasa dışı yollarla gelen 5 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.