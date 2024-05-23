Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kilis'te "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı

        Kiliste "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı

        Kilis'te 7 Aralık Üniversitesinin de yer aldığı 5 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 20:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mercidabık Kongresi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde başladı.

        VALİ ŞAHİN'DEN TEŞEKKÜR

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        REKLAM

        8 PANELDE 40 KONUŞMACI

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “"8 panelde 40'a yakın konuşmacının göç ve enfeksiyonlar, göç ve el hijyeni, göç ve eğitim, böyle bir yaşamda anne olmak, göçte kadın, göçte gebe, göçte yaşlı ve sosyal değişimler gibi başlıkları olacak." dedi.

        Kongre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek ile Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün "Bin yıllık kardeşlik ve Mercidabık" konulu konferansları ile devam etti.

        Program, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kilis
        #Mercidabık Kongresi
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Habertürk Anasayfa