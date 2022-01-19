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Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?

Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel hava durumu raporlarına göre geçtiğimiz haftalarda başlayan kar yağışı bugün de pek çok ilde etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin ülkenin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan iller için yoğun kar yağışı ve don uyarısının yanında bir de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunması nedeniyle okullarda kar tatili olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Kilis, Osmaniye ve Hatay okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?

19.01.2022 - 17:27 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatili için geri sayım başlamışken ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüş yarın okullar tatil mi sorusunun araştırılmasına neden oldu. Bilindiği gibi okullarda kar tatili uygulamasıyla ilgili açıklamalar illerin valilikleri ve ilçelerin kaymakamlıkları tarafından açıklanıyor. Son haftalarda yoğun kar yağışının etkisinde olan ve zaman zaman eğitime ara kararı alan Kilis, Osmaniye ve Hatay'da gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. İşte Kilis, Osmaniye ve Hatay'da yarın okullar tatil oldu mu sorusunun cevabı

  • 20 OCAK YARIN OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

  • 20 OCAK YARIN KİLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilen Kilis'te 20 Ocak Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz bulunmuyor. 

  • 20 OCAK YARIN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilen Hataty'da 20 Ocak Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz bulunmuyor. 

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