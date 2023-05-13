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Kilis Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Kilis Milletvekili Adayları Kim?

Partilerin Kilis milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'deki seçmenler adaylarını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim için geri sayım başlamışken "Kilis milletvekili adayları kimler?" sorusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2023 Genel Seçimleri Kilis milletvekili adayları isimleri...

Giriş: 13.05.2023 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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