Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınız ihanet etmemeli

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de konuk olduğu programda "Siyasette etik değerler, ahlaki değerler çok önemlidir. Güven de çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle karşılıklı güven ilişkisi içinde götürürsünüz pek çok olayı. Ama bu güvenin yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil tabii." dedi.

Kılıçdaroğlu, daha önce Kurultay'da 'hançer' deyimini kullanması ile ilgili "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerektiriyor, tereddüt varsa, bir farklı görüş varsa, bu çok rahat dillendirilebilir. Çok rahat eleştirilebilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusunda da bu vardır. Eleştiri kültürü bizde çok yaygındır ve her zaman eleştiriye değer veririz ve eleştiren arkadaşların sözünü ben genel başkanlık yaptığım dönemde hiç kesmedim. Kesmem de isterse bir saat eleştirsin. Çünkü o eleştiriden haklı bir şey olabilir. Çünkü siz de insansınız. Eksiğiniz olabilir, yanlışınız olabilir, hatanız olabilir. Sizi, sizin gerçek arkadaşlarınız, gerçek dostlarınız, size sürekli övgüler düzenleyen insanlar değil, aslında sizi sağlıklı ve tutarlı eleştirenlerdir, size yol gösterenlerdir. Dolayısıyla bu çerçevede ben siyasete baktım. Her zaman güvendim arkadaşlarıma. Düşüncelerimi ifade ettim. O güven içerisinde bazen sırlarımızı paylaştık. Görüşlerimizi paylaştık. Eleştirilerimizi karşılıklı yaptık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. Ben söylemiştim bir grup toplantıda yanlış hatırlamıyorsam Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur diye. Zordur gerçekten yol arkadaşlığı. " ifadelerini kullandı.

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ADAYLIK HATA MIYDI?

Kılıçdaroğlu "Adaylık hata mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır efendim. Şimdi adaylık, "Kim belirledi adaylığı?" Ben hiçbir zaman çıkıp, ben cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim. Biz önce şöyle bir karar aldık. Biz altılı masada iktidar olursak neyi yapacağız? Millete neyi vaat edeceğiz? Biz önce buna karar verdik. Ve masada bütün kararlar oy birliğiyle aldırdık. Karar alındı, ben cumhurbaşkanı adayı oldum. O kadar. Hatta benim arkadaşlarım yani MYK'da görev yapan arkadaşlarım "Siz olmazsanız olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım. Siz olmazsanız bu partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmazsa o zaman olmaz diye defalarca defalarca defalarca söylüyorum. Ben de her seferinde arkadaşlar yapmayın etmeyin altılı masa var. Orada oturacağız, orada karar vereceğiz ve bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor dedim."

"BEN İLLA GİDECEĞİM, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM DEMEDİM Kİ" "Şimdi, vay efendim senin için şey oldun. Ya olmadım ki, ben istemedim ki. Ben illa gideceğim, cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim ki. Altılı masa var. Altılı masanın içinden bir cumhurbaşkanı adayının çıkması kadar doğal olmayan ne var? " dedi. Kılıçdaroğlu "Bu isimler arasında Özgür Bey de var mıydı efendim?" sprusuna "Ben şimdi isim yani şahsileştirmek istemem. Arkadaşların tamamı, yani MYK'da görev yapan, grup başkan vekili yapan arkadaşların tamamının görüşü oydu. Sizin mutlak olmanız lazım. Ben her seferinde biraz fren koyuyorum. Onlar oğlum dediler. Altını masa karar verdi. Alay olduk. Güzel. Çalıştık. Hiç kimse bana şurada eksik çalıştın diyemez. Hiç kimse bana sağlıklı eleştiri yapmadın diyemez. Hiç kimse bana iktidar olduğunda ne yapacaksın diye soru soramaz. Çünkü hepsi var, belgeli." yanıtını verdi.