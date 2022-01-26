'Diyarbakır' polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin, Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım." ifadesini kullandı.
SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin ardından Diyarbakır ziyaretine ilişkin bilgi vermişti.
CHP'nin Diyarbakır'da yapacağı mitinge ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'a gideceğim. Ayın 27'sinde gideceğim. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" demişti.
YENEROĞLU: DEMOKRASİ VE HUKUKUN ADRESİ ANKARA'DIR
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına karşılık Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır!
Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer.
TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir.
Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!"
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