Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine gazeteci Okan Konuralp seçildi. Uzun süredir gazetecilik yapan Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı.

FARUK BİLDİRİCİ'DEN BOŞALAN ÜYELİĞE

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici için 'üyeliğinden çekilmiş sayılma' kararı vermişti. Karara gerekçe olarak Bildirici'nin kanuna aykırı eylem ve açıklamaları gösterilmişti. Okan Konuralp, Bildirici'den boşalan RTÜK üyeliğine seçildi.

TBMM'DEKİ SEÇİMDE 274 OY ALDI

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK'te CHP kontenjanında boş bulunan üyelik için seçim yapıldı. 426 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Okan Konuralp 274 oyla RTÜK üyesi seçilirken Faruk Bildirici 133 oy aldı.