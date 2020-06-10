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Parti Meclisi toplantısı yaklaşık üç aylık aranın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri, siyasi partiler yasasına ilişkin tartışmalardı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına, yeni kanun çalışması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu çalışmanın başlığının da “milletin vekilini millet seçsin” olarak belirlenmesini istedi.

CHP LİDERİ ÇİFTÇİ VE KÜÇÜK ÜRETİCİNİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre ekonomi başlığı da gündemdeydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “işsizlik ve yaygınlaşan yoksulluk daha fazla vurgulanmalı. Aile Destek Sigortası halka daha iyi anlatılmalı” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, aynı başlıkta yer alan iki farklı maddenin daha Meclis gündemine taşınmasını istediği kaydedildi. Bunlardan

ilki, Mayıs ayında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçiler..CHP lideri 19 ilde araştırma yaparak çiftçilerle görüşen milletvekillerinin, hazırlanan raporları Meclis’e taşımasını istedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, küçük üreticinin krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için de mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.

KURULTAY 1 YIL ERTELENSİN ÖNERİSİ

Toplantıda pandemi nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultay da konuşuldu. Bazı PM üyeleri CHP kurultaylarının şölen havasında geçtiğini belirterek kurultayın bir yıl ertelenmesi önerisini dile getirdi. Ancak bu öneri PM üyelerinin geneli ve genel Başkan tarafından kabul görmedi. Kurultayın ağustos ayı başında açık havada yapılabileceği belirtiliyor.



MERKEZ TÜKİYE PROJESİ YENİDEN ELE ALINACAK

Parti Meclisi toplantısında, son dönemde artan kadına şiddet vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla da kamuoyuna sık ve etkili mesajlar verilmesi gerektiği vurgulanırken, Merkez Türkiye Projesinin de yeniden ele alınması kararlaştırıldı. CHP kaynakları, “hedef, içi boşalan Anadolu’nun sanayi ve teknoloji ile doldurulması” ifadesini kullandı.