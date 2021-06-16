CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın Pendik'teki evine geldi. Saltık'ın ailesine taziyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldığı evden ayrıldı.

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