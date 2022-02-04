Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Kimse kimseye mecbur değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir" sözleri sonrası başlayan "ittifakta çatlak" iddiaları hakkında, "Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız. Kimse kimseye mecbur değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Kerem Kırçuval'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik olaylar. Vatandaşın gündemi perişan. Mutfağında yangın var. Bu ülkeyi kurtaran kişi, sadece bizim değil bütün mazlumların önderi olan bir kişi. Hangi gerekçeyle bunu yaparlar? Bir akıl tutulması var" dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI: KİMSE KİMSEYE MECBUR DEĞİL

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarına "Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız. İkinci önemli nokta: Kimse kimseye mahkum, mecbur değil. İttifakı oluşturan bileşenler kendi özgür iradeleriyle hareket ederler" sözleriyle yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır. Biz farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz. Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede" ifadelerini kullanmıştı.

DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gittiğinde HDP İl Binası önünde nöbet tutan çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerle de görüşeceğini ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yemesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu Büyükelçi'ye söz vermişti. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı? Hayır, yönetecekti orayı" dedi.

Tartışma yaratan MOBESE görüntülerini değerlendiren CHP lideri şunları söyledi:

"Ben zaten 'Telefonlarımız dinleniyor' diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. Bu kadar da olmaz diye. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz diye. Bu da devletin parti devleti olduğunu gösteriyor. Halkın devleti olmaktan, liyakatli ve adaletli bir devletten olmaktan çıkmış, bir kişinin ve ailesinin şahsi egolarına teslim olmuş bir devlet yapısına dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bunun için bürokratlara çağrı yaptım. Bu suçun üstüne giden yok. Hakimler savcılar kurulunu Saray teslim almış durumda. Bürokrasiye yaptığım çağrı sonrası belgeler, raporlar yağıyor. Ulaştırma Bakanı TV’ye çıkıp açıklama yaptıktan 15 dakika sonra bürokratlar gerçek bilgileri bize ulaştırdılar. Çünkü bu ülkede hala dürüst ve ahlaklı çalışan bürokratlar var."

PARLAMENTER SİSTEM GÖRÜŞMESİ

6 partinin hazırladığı parlamenter sistem çalışması hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı kendi içinde tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak. Çok yakında altı lider bir araya geleceğiz. HDP'nin Millet İttifakı'nda olma talebi yok. Bu sürecin böyle olması lazım" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM

"Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kara kıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Tercih kendisine ait sonuçta bu sandık gelecek milletin önüne. Vatandaşa duyurum; sağduyulu olun, sakağa çıkmak için tahrik edeceklerdir. Başkaları aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet herkese boyunun ölçüsünü versin. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Bir karabasandan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bütün alanlar tahrip edildi. Duygular, adalet kurumu tahrip edildi" dedi.