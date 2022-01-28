Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi ziyaret etti

HABERTURK.COM / Ajanslar

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat´a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu. Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da "Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım ile Pusat ailesine misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi." ifadesini kullandı.