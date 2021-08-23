Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı ile görüştü

2021 yılı başlarında Ankara'da göreve başlayan Irit Lillian nezaket ziyaretinde bulundu. CHP liderinin Dış Politikadan Sormulu Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün de katıldığı görüşmede güncel başlıklar ele alındı.

O görüşmede CHP'nin göçmenler konusundaki politikası da Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından bizzat açıklandı.

Ayrıca, Türkiye'deki sıcak siyasal gelişmeler ve Türkiye-İsrail ilişkileri de genel merkezdeki görüşme esnasında konuşuldu..