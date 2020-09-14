Kılıçdaroğlu, Böcek'in son durumunu açıkladı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisi devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in tedavisinin sürdüğü özel hastaneye geldi. Belediye başkanı ve parti yönetimi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ardından hastaneye girerek doktorlardan Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.
"ÇALIŞANLARA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
İHA'da yer alan habere göre hastane çıkışında Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslında düzenli bilgi alıyorduk. Dolayısıyla ben aileden de, hekim arkadaşlardan da bilgi alıyorduk. Bize Muhittin Başkanımızın sağlığının iyiye gittiği ifade edildi. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz.
"BİZ HER DAKİKA BİLGİ ALIYORUZ"
Onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" dedi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin geciktiği yönünde bir soruya ise “Onları tartışmayın. Biz her gün, her dakika bilgi alıyoruz” cevabını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na geçti.
"AKCİĞERLERİNDE İYİLEŞME İZLENMEKTE"
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir" denildi.
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