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Kılıç balığı, bilimsel adıyla Xiphias gladius, büyük ve etçil bir deniz balığıdır. Genellikle ılıman ve tropikal denizlerde yaşayan kılıç balığı, spor ve ticari balıkçılık için popüler bir hedeftir. Denizlerin tehlikeli ve bir o kadar da iyi bir avcı olan kılıç balığı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz. Bu yazımızda, kılıç balığı hakkında merak edilenleri araştırdık. Kılıç balığı nedir? Kılıç balığı faydaları nelerdir?

Kılıç Balığı Nedir?

Kılıç balığı, kılıçgiller ailesine ait bir balık türüdür ve özellikle büyük, düz ve kılıç şeklindeki üst çenesiyle tanınır. Bu çene, avını yakalamak ve öldürmek için kullanılır. Kılıç balığı sürü halindeki diğer balıkları yiyerek beslenen etçil bir balık türüdür. Kılıç balığı, güçlü ve hızlı yüzme yeteneği ile bilinir ve dünya genelinde spor balıkçılığı için popülerdir.

Kılıç Balığı Özellikleri Neler?

Kılıç balığı, 4.5 metre uzunluğa ve 650 kg ağırlığa kadar ulaşabilen büyük bir balıktır. Genellikle gümüş-mavi renkte olan kılıç balığının sırt kısmında daha koyu tonlar bulunur. Hızlı ve güçlü bir yüzücü olan kılıç balığı, avını kovalarken saatte 90 km'ye kadar hıza ulaşabilir. Kılıç balığının en temel özelliği vücut kasları tarafından üretilen ısı sayesinde görüş mesafesini ve bunun yanında görüş değerlerini arttırabilmesidir. Kılıç balığı bu yetenek sayesinde denizin metrelerce dibindeki avlarını kolaylıkla görebilmektedir. Kılıç balığının tek silahı kılıç şeklindeki çene yapısı 30 santim kalınlığındaki tahtayı bile kolayca delebilmektedir.

Kılıç Nerelerde Yaşar?

Kılıç balığı, ılıman ve tropikal denizlerde yaşar. Atlantik, Hint ve Pasifik okyanuslarında bulunan kılıç balığına, özellikle Amerika, Avrupa ve Asya kıyılarında sıkça rastlanır. Bunun yanında Akdeniz, Marmara denizi ve Karadeniz’de de görülebilmektedir. Türkiye’deki denizlerde kılıç balığına nadiren rastlanmaktadır. Önceki yıllarda İzmir körfezinde kılıç balığı popülasyonu oldukça fazlayken sanayileşmenin etkisiyle şimdilerde azalmıştır. Bu balık türü, genellikle açık denizlerde ve büyük derinliklerde yaşar, nadiren de olsa kıyıya yakın bölgelerde de bulunabilir. Bu balık çeşidi aniden saldırmasıyla tanınır. Bu sebeple açık ağır yaralanmalara sebep olabileceği için açık denizlerde çok dikkatli olunması gerekir. Açık deniz balığı olan kılıç balıkları 800 metre derinliğe kadar inebilmektedir. Kılıç balıklarının suların ısınmasıyla birlikte üreme mevsimi Nisan ayında başlayarak temmuz ayına kadar devam edebilmektedir.

Kılıç Balığı Vitaminleri

Kılıç balığı, birçok temel besin açısında son derce zengindir. Kanserle mücadelede ve kalp sağlığı için oldukça yararlı bir mikro besin olan selenyum kaynağıdır. Protein açısından zengin olup, niasin, B12 vitamini çinko ve Omega 3 ile yüklüdür. Bunların yanında belki de hepsinden önemlisi yağ ve kalorisi düşüktür.

Kılıç Balığının Faydaları

Kılıç balığının sağlığımız üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. İşte kılıç balığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları:

Kılıç balığı çoğu zaman iyi bir selenyum, yüksek Omega 3, ve D vitamini kaynağı olarak anılmaktadır.

Kılıç balığındaki Omega 3 yağ asitleri sayesinde özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde kan basıncını ve kolesterol seviyelerini olumlu olarak etkiler.

Kanın pıhtılaşmasının ve damarların tıkanmasını önler.

Kılıç balığında bulunan yüksek orandaki D vitamini kalp krizi riskini azaltır.

İçeriğindeki D vitamini ve selenyum ile kemik sağlığını olumlu yönde destekler.

Tüm bu yararlarının yanında kılıç balığındaki cıva seviyelerinin yüksek olabileceğini unutmamak önemlidir. Cıva alımı Omega 3 yağ asitlerinin kalp sağlığı üzerindeki faydalı etkilerini azaltabilir. Diğer yandan bebeklerin merkezi sinir sistemi gelişimi için tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için haftada bir veya iki porsiyondan fazla tüketilmemesi önerilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk