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Kiev'de son durum 1 Mart! Ukrayna başkenti Kiev düştü mü, Ruslar tarafından alındı mı?

Ukrayna Rusya savaşında ilk hafta geride kalmak üzere. Birçok cephede devam eden savaşla ilgili en çok Ukrayna'nın başkenti Kiev'in durumu ve düşüp düşmediği merak konusu oluyor. Ülkemizde de merakla araştırılan konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik...

01.03.2022 - 12:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Dünyanın gözü kulağı Doğu Avrupa'daki Rusya Ukrayna savaşına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde de merakla araştırılan savaşa ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen Ukrayna başkenti Kiev düştü mü, Ruslar tarafından alındı mı sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

  • KONVOY 64 KM'Yİ GEÇTİ!

    Son dakika haberine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatında, önemli bir gelişme daha yaşandı. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

  • WASHINGTON POST: ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DURUMDA!

    Washington Post'ta yer alan makalede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında tehlikeli ve öngörülemez bir aşamaya girildiği belirtildi. Putin'in köşeye sıkışsa da geri adım atmayacağı ifade edildi.

  • 36 ÜLKEYE KAPATTI!

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün Belarus sınırında gerçekleştirdiği görüşmeden sonuç çıkmazken, Rusya, yaptırımlara misilleme olarak 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Ohtirka Bölge Valisi, Rus bombardımanında 70’ten fazla  Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Harkov Belediye Binası bombalandığı anlar paylaşıldı. Belarus'un Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı konusunda ise Belarus lideri Lukaşenko "Rus operasyonunun parçası olma planımız yok" dedi.

  • KIEV DÜŞTÜ MÜ?

    Rusya'nın Ukrayna saldırıları iyice artarken Kiev'in son durumu da belli oldu. Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in de bulunduğu Kiev'in düştüğü ile ilgili bir bilgi henüz yok...

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