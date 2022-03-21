Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi

AA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.