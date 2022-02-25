Kiev'de 2. gün!

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Ukrayna kuvvetleri Kiev üzerinde bir uçağı düşürdü. Ukrayna’nın güneydoğusundaki bir karakolu füze vurdu, ölü ve yaralılar var.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de Rusya'ya ait savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

KIEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat başlattığını duyurmasını ardından Rus güçlerinin Kiev'e geldiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Tansiyonunun yükselmesi üzerine Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

160 FÜZE FIRLATILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Başkent Kiev ve ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın Kharkiv'deki gün boyunca bombardıman sesleri duydu. Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına girerken 160 civarında füze fırlattığına inanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırısında 137 kişinin hayatını kaybettiğini 300'den fazla kişinin yaralı olduğunu söyledi.

Putin Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, planlarının Ukrayna'nın "işgalini içermediğini" ve nüfus merkezlerini bombalanmayacağı konusunda ısrar etti.

Rus lider, Ukrayna'ya yönelik saldırısını Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki etnik Rusların savunması olarak tasvir etti, ancak Ukrayna, ABD ve Avrupa, Rus destekli ayrılıkçıların hükümet güçleriyle savaştığı Donbas'a yönelik herhangi bir saldırganlığın yapıldığı yönündeki suçlamaları kesinlikle reddediyor.

Rusya, işgal başlamadan önce Ukrayna sınırına yaklaşık 190 bin asker yığmıştı.