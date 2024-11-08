KIDSØ Türkiye turnesi için geliyor

Analog synth'ler, piyano, perküsyonlarda Moritz Graßinger ve davul, e-perküsyonlar, video enstalasyonunda Martin Schneider’dan oluşan 2017 çıkışlı üretken Alman ikili KIDSØ, 15 Kasım’da yayınlanacak yeni teklileri “Ylva”nın ardından Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da gerçekleştireceği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan verici müzikleri ile KIDSØ, 21 Kasım Perşembe akşamı Eskişehir F/Stop Salon, 22 Kasım Cuma Ankara Kulüp Müjgan ve 23 Kasım Cumartesi akşamı Blind İstanbul sahnesinde müzik severlerin karşısında olacak.

REKLAM advertisement1 REKLAM Analog synth'ler, piyano, perküsyonlarda Moritz Graßinger ve davul, e-perküsyonlar, video enstalasyonunda Martin Schneider’dan oluşan Alman ikili KIDSØ, yeni teklileri “Ylva”yı Monolink ve Moby gibi dünyaca ünlü sanatçıların da bulunduğu Embassy One plak şirketi etiketiyle 15 Kasım’da sevenleriyle buluşturacak.Melankoliyle dolu olan ve Fred Again, Moderat ve Jon Hopkins’i hatırlatan geç 2000'ler ambient eğilimli future garage tarzına derinden bağlı olan “Ylva”, ritmik olarak dinamik, melodik olarak karmaşık organik bir elektronik müzik eseri olarak dikkat çekiyor.

İlk albümleri "Apart"ı 2018 yılında yayınlayan ve eleştirmenlerden tam not alan KIDSØ, elektronik müzikte heyecan verici yeni isimlerden biri olarak kendilerini göstermeyi başardı. Vokal örnekleri, atmosferik ses manzaraları ve etkileyici ritimlerin yer aldığı, farklı tarzların ve organik unsurların sorunsuz bir şekilde harmanlandığı imza seslerini ortaya koydukları "Apart"ın yayımlanmasının ardından grup, Amsterdam ve Polonya’dan Almanya'nın farklı festivallerine ve kulüp gösterilerine uzanan bir dizi başarılı canlı performans sergiledi.