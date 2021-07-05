Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarına zam geldi. Ayrıca enflasyon kıdem tazminatına da yansıdı. Enflasyon Haziran’da aylık yüzde 1,94 arttı. Peki 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 8.224,10 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının yani 7.638,96 TL'nin üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir. En yüksek kıdem tazminatı yasa ile belirlenmektedir. Bu rakam Temmuz ayı itibariyle 8.224,10 TL olarak belirlenmiştir.