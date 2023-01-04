KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI:
Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılının ikinci yarısında 15.371 TL iken, 2023 Ocak ayından itibaren 17 bin 902 TL'ye yükseldi. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında kalanlar, son brüt ücretleri üzerinden tazminatlarını alabilecekler. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanını aşanlar ise 2023 Ocak ayında belirlenen 17 bin 902 TL'lik yeni tavan üzerinden tazminat alabilecekler.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak verilen tüm para ve para ile ölçülebilen; yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb. gibi destekler de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.