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Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı netlik kazandı! İşte bu yılın yeni kıdem tazminatı tavanı...

Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra memur zamları da netlik kazandı. Bu kapsamda vatandaşın gözü kıdem tazminatına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlara ek olarak refah payı zammının geldiğini de açıkladı. İşte 2023 kıdem tazminatı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Giriş: 04.01.2023 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz gün Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir süredir gündemde olan bazı konular da netlik kazanmış oldu. Vatandaşın merakla beklediği kıdem tazminatı tavan ücreti hakkında akıllardaki soru işaretleri gitti. İşte, memur zammı ile 2023 kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatı hesaplaması hakkında araştırılan soruların yanıtları…

  • ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI DUYURULDU

    Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.

  • 2023 MEMUR ZAMMI NETLİK KAZANDI!

    Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları netlik kazandı. Zam oranı yüzde 30 olarak duyuruldu.

    Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

    UNVANLAR

    DRC.

    NET GÖREV AYLIĞI (*)

    2022 Temmuz

    2023 Ocak

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

    1/4

    15.848

    20.724

    MEMUR- (Üniversite Mezunu)

    9/1

    9.707

    12.632

    UZMAN ÖĞRETMEN

    1/4

    12.905

    18.246

    ÖĞRETMEN

    1/4

    12.276

    15.793

    BAŞKOMİSER

    3/1

    15.810

    20.873

    POLİS MEMURU

    8/1

    13.747

    18.235

    UZMAN DOKTOR

    1/4

    18.853

    24.743

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

    5/1

    11.828

    15.611

    MÜHENDİS

    1/4

    16.205

    21.295

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

    11/1

    10.100

    13.142

    PROFESÖR

    1/4

    25.984

    34.057

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    7/1

    15.311

    20.139

    VAİZ

    1/4

    12.752

    16.615

    AVUKAT

    1/4

    15.485

    19.968

    (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

  • KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Belirlenen asgari ücret ile birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10.008 lira olarak belirlendi. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı 2022 yılının ikinci yarısında 32 bin 355 lira idi. Beş yıl süreyle aynı işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren brüt 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak. Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra bu kişinin eline 49.660 TL geçecek.  

    Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmemektedir. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiştir. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulanmıştı.

    Memur maaşlarına yeni yılda yüzde 30 oranında zam yapılacak. Ek gösterge sistemindeki değişiklikten dolayı hesaplama sistemi de değişecek. Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.  

  • KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI:

    Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılının ikinci yarısında 15.371 TL iken, 2023 Ocak ayından itibaren 17 bin 902 TL'ye yükseldi. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında kalanlar, son brüt ücretleri üzerinden tazminatlarını alabilecekler. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanını aşanlar ise 2023 Ocak ayında belirlenen 17 bin 902 TL'lik yeni tavan üzerinden tazminat alabilecekler.

    Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak verilen tüm para ve para ile ölçülebilen; yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb. gibi destekler de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

  • İHBAR TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAK

    Normalde iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekiyordu fakat; emeklilik gerekçesi ile iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı ödemez. İşverenden de ihbar tazminatı talep edemez.

  • EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEM TAZMİNATI

    Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi ya da işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekmektedir.

    Geçmişteki uygulamalarda, emekli aylığı bağlatan işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işveren iki yoldan birini seçmek durumunda kalıyordu. İşçinin emeklilik tarihine kadar olan kıdem tazminatını ödeyebildiği gibi kıdem tazminatını ödemeden aynı koşullarda çalışmasını gerçekleştirebiliyordu. İşçi emeklilikten sonra ne kadar süre çalışırsa çalışsın, kendi isteği ile ayrıldığında dahi emeklilik öncesi ve sonrası döneme ait kıdem tazminatını son ücreti üzerinden alabiliyordu.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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