Kibele Sanat Galerisi katalogları İş Kültür’de

Kibele Sanat Galerisi katalogları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor

HABERTURK.COM

Sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli’nin Mavilerde 60 Yıl başlıklı sergisi ile başlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ardından heykeltıraş Saim Bugay’ın Heykelin Sözü ve resimde yeni ufuklar açan Zeki Faik İzer’in Paris, İstanbul, Nice sergileriyle devam etti.

Sezon boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Galeri, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor.

Kaçıranlar için, sezonun tüm sergilerinin katalogları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.

Sanat hayatı boyunca ürettiği tuval resimlerin yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilevneli’nin Mavilerde 60 Yıl sergisi için Ömer Faruk Şerifoğlu ve Sunay Akın’ın metinleriyle hazırlanan kitap, okurları usta sanatçının görkemli dünyasına yolculuğa çıkarıyor.

2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın Heykelin Sözü başlıklı Sergisi’nin kataloğu Emre Zeytinoğlu tarafından kaleme alındı. Katalog, çok yönlü sanatçı Bugay’ın yeni bir dil yaratma arzusu, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğine tanıklık etme imkânı sunuyor.

1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in Paris, İstanbul, Nice başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 9 Temmuz’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, 12 Temmuz itibarıyla Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Torunu Prof. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu tarafından hazırlanan sergi ve sergi kataloğunda aile arşivinde saklanan ve ilk kez gün yüzüne çıkan Zeki Faik İzer yapıtları hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

Detaylı bilgi için iskultur.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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