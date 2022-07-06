Kibar Feyzo filminin konusu ne ve oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman vizyona girmiştir? Kibar Feyzo filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Kibar Feyzo filmi Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer alırken özgün senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 6 Temmuz Çarşamba günü Show TV ekranlarında evlerinize konuk olacak. Senaryosunu başarılı senarist ve oyuncu İhsan Yüce kaleme alırken, yönetmenliğini ise usta yönetmen Atıf Yılmaz üstelenmektedir. Peki 1978 yılında çekilen Kibar Feyzo filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman çekilmiştir? İşte detaylar...

KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU NE?

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo'yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa'nın kızıdır ve Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendirecektir. Bu aşamada Feyzo'nun rakibi Bilo'dur. Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını verir. Diğer yarısı ise Ağa'ya yaptığı senetlerle ödenecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo'yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.

Aktör / Aktris Karakter Kemal Sunal Kibar Feyzo Müjde Ar Gülo Adile Naşit Sakine Kadın Şener Şen Maho Ağa İhsan Yüce Hacı Hüso İlyas Salman Bilo Erdal Özyağcılar Zülfo