Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, görünümündeki çarpıcı değişikliğin estetik mucizesi olduğu söylentilerine yanıt verdi.
İTİRAFTA BULUNDU
Ailece yer aldıkları 'Keeping Up With the Kardashians' adlı reality show programının yeni bölümünde, Kardashian'ın yüzündeki değişim, magazin basınının gündemindeydi. 36 yaşındaki Khloe Kardashian, söylentilerin ardından, sonunda burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.
'BİR KEZ AMELİYAT OLDUM'
'The Good American' adlı programda Andy Cohen’in sorularını yanıtlayan Khloe Kardashian, hakkında çıkan 'estetik' iddialarının kendisini her zaman öfkelendirdiğini söyleyerek, sadece bir kez burun ameliyatı olduğunu anlattı. Kardashian, "Benim için herkes 'Üçüncü yüz estetiği oldu' diyor ama ben sadece bir kez burun estetiği yaptırdım" diye konuştu.
FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI
Ünlü yıldızın canlı yayındaki estetik itirafından önce, sürekli olarak photoshop ve diğer vücut şekillendirme uygulamalarıyla görünümünü değiştirdiği eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu yöndeki iddiaları sürekli yalanlayan Kardashian için işler bikinili fotoğraflarının izinsiz bir şekilde sosyal medyaya sızdırılmasıyla değişmişti.
Bir markanın çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian'ın filtresiz görüntüleri nisan ayında sosyal medyada yayınlanınca olay olmuştu.
Çeşitli forumlara da sızdırılan fotoğrafın yayılmasına Kardashian ekibi sinirlense de forumlarda beğeniyle karşılanmıştı. Herhangi bir düzenlenme yapılmadığı ya da filtre uygulanmadığı iddia edilen fotoğraflarda ünlü yıldızın bel kıvrımları daha az belirgin, cildi yapay bir şekilde parlamıyor olsa da hayranları, Khloe’yi oldukça etkileyici bulduklarını yorumlarına yansıtmışlardı.
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