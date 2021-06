İTİRAFTA BULUNDU

Ailece yer aldıkları 'Keeping Up With the Kardashians' adlı reality show programının yeni bölümünde, Kardashian'ın yüzündeki değişim, magazin basınının gündemindeydi. 36 yaşındaki Khloe Kardashian, söylentilerin ardından, sonunda burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.