FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Ünlü yıldızın canlı yayındaki estetik itirafından önce, sürekli olarak photoshop ve diğer vücut şekillendirme uygulamalarıyla görünümünü değiştirdiği eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu yöndeki iddiaları sürekli yalanlayan Kardashian için işler bikinili fotoğraflarının izinsiz bir şekilde sosyal medyaya sızdırılmasıyla değişmişti.

Bir markanın çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian'ın filtresiz görüntüleri nisan ayında sosyal medyada yayınlanınca olay olmuştu.