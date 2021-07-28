Temel eğitim gerilerse, diğer her şey zarar görür

Uzaktan eğitim uygulamasının eğitim ve öğretime yardımcı olabilecek bir yöntem olduğunu öngörenlerin belki de en önemlisi, 13 yıl önce Khan Academy'yi kuran Sal Khan. Khan’a göre pandemiden sonra uzaktan eğitimin hayatımızdan çıkması mümkün görünmüyor.

Salman Khan, son 13 yıldır, çevrimiçi öğrenmenin eğitimin geleceği olduğunu söylüyor. Ancak sanırız kendisi bile, dünyanın o geleceğe bu kadar hızlı ve hazırlıksız bir şekilde yakalanacağını öngörememişti. Aşağıdaki metinde Khan, online eğitimden nasıl verim alınabileceğinin ipuçlarını veriyor.

Salman Khan'ın, 2008 yılında, yani bundan tam 13 yıl önce, başka şehirde yaşayan küçük kuzenlerine matematik dersi anlattığı esnada çektiği ders videoları, Khan Academy'nin temelini oluşturdu. Kuzeninin, bilgisayarda ders anlatan kişiyi daha çok sevdiğini, çünkü dersi ihtiyacı olduğunda tekrar izleyebildiğini, anlamadığında yeniden izleyebildiğini ve durdurabildiğini söylemesiyle Salman Khan’ın kafasında bir fikir belirdi ve böylelikle Salman Khan, Khan Academy'i kurdu.

Khan Academy dersleri bugün dünya genelinde, aralarında Türkçe'nin de olduğu, tam 41 dile çevriliyor ve 190 ülkede kullanılıyor. Her yıl 100 milyon öğrenci Khan Academy ile öğreniyor. Tamamen ücretsiz. Türkçe site, müfredatla birebir aynı olmasa da matematik ve fen gibi temel derslerle alakalı tüm konuları bulabiliyorsunuz. En güçlü olduğu alan matematik. Okul öncesi eğitimden üniversite seviyesine kadar tüm dersler var, ancak içerikler ortaokul ve lise derslerinde daha yoğun.

Khan’ın işe giriştiği yıllarda online eğitim “geleceğin eğitim sistemi” olarak görülüyordu ancak hiçkimse o geleceğin bu kadar yakın olduğunu tahmin edemezdi. Pandemi ile birlikte okullar kapandı ve tüm dünyada eğitim bir anda uzaktan hale geldi ve 30 milyon çocuk ekran başına geçti.

Sal Khan’a göre sınıftan uzaktan eğitime geçişin bu kadar hızlı olması endişe verici.

“Ailelerin çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi kısıtlamaya çalıştığı bir dünyada aniden saatlerce bilgisayar başında geçirmek zorunda kalan bir nesle atlama oldu. Bu sorun derece endişe verici. Bu yeni dünya herkes için geçerli ve elbette ürkütücü. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar için. Onlar için eğitim süresini kısaltmak, daha fazla ara vermek gibi çözümler üretilebilir. İlkokulun ilk sınıfları için en fazla 30 dakikalık süre dersler için yeterli. Örneğin 10 çocuk ile 20 dakikalık ders yapılması en sağlıklısı. Görüntülü ders yorgunluğunu daha az yaşarsanız dikkati daha fazla toplayabilirsiniz ve daha fazla şey öğretebilirsiniz.”

Sal Khan’a göre çocukların ders arasında bilgisayar başından kalkmasının tek nedeni de tuvalet ihtiyacı olmamalı.

“Sağlıklı ara, çocuğun hem atıştırmalık bir şeyler alıp gelebileceği hatta oyun oynayabileceği şekilde düzenlenebilir. Bu süreç hem çocuklar, hem aileler hem de öğretmenler için son derece sıkıntılı. Bilgisayar başındaki dersleri sınıftaymış gibi yapmaya çalışmamak gerekiyor. Ekran başında odaklanmalarını ve üst üste 4-5 ders yapmalarını bekleyemeyiz. Derste otursalar da pek bir şey öğrenemezler.”

Khan’a göre daha kısa dersler öğretmenlerin de öğrencilerin de verimli olmasını sağlayabilir.

“İnsanlar uzaktan eğitimin ne kadar zor olduğunu anlamıyorlar. Zorluk bilgisayar başında oturmakta değil, sosyalleşmeden geçirdikleri sürede. Normalde okulda sosyalleşiyorlardı ama uzaktan eğitimde gerçek dünya dışarıda kalıyor. Bunlar küçük yaşlardaki çocuklar için büyük sorunlar.”

Sal Khan, okuldan uzakta geçen sürenin telafi edilmesinin zor olacağı görüşünde.

“Mümkün olduğunca temel eğitim üzerine yoğunlaşmak gerekiyor; yazı, okuma ve matematik. Çocuklara aşırı bilgi yerine alabilecekleri kadarını vermeye çalışmalıyız. Ne kadar yüklenirsek o kadar sorun haline gelecektir. Çok temel konuları sonradan telafi etmek zor, bu bilgileri bu yaşta alamazlarsa hayatlarının geri kalanında öğrenim süreçleri yavaşlayabilir. Yani temel eğitim gerilerse, diğer her şey zarar görür. Sürdürülebilir ve temel konular üzerine yoğunlaşan bir eğitimden fazlasını vermeye çalışmamak en iyisi.”

Sal Khan’a göre uzaktan eğitimin en büyük sorunu ise eşitsizliğe neden olması.

“Uzaktan eğitim ile ilgili en temel problem yarattığı eşitsizlik. Keşke elimde sihirli bir değnek olsa da bu soruna bir çözüm getirebilsem. Bazı bölgelerde öğretmenler, öğrencilerinin %5 ila %10’unun derslere katılamadığını söylüyorlar. Khan Akademi’de de bizleri çaresiz hissettiren bir sorun, ne kadar güzel eğitim içeriği üretsek de çocuklara erişme şansımız olmadıktan sonra onları nasıl geliştirebiliriz ki?”

Khan, uzaktan eğitimin araçlarının geliştirilmesi kadar bunların erişilebilir olmasının da önemli olduğunun altını çiziyor.

“Uzaktan eğitim için araçlara ihtiyacımız var evet ama daha önemlisi bu araçlara çocukların erişebilmesini sağlamamız. Khan Akademi hayırseverler tarafından desteklenen ve kar amacı gütmeyen bir kurum, eğitimde eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Ancak pek çok kurumun paralı olduğunu düşünürsek, ne kadar para o kadar eğitim gibi çok yanlış bir korelasyon ortaya çıkıyor. Ücretsiz eğitim materyallerinin geliştirilmesi için fonlara ihtiyaç var ki bunların bir de çocuklara ulaştırılmasını sağlamalıyız. Eğitim bir endüstri haline geldiğinde satış ön plana çıkınca sorun oluşuyor.”

Çocukların uzaktan eğitimde ailelerinin desteğine de çok ihtiyaçları var ancak çoğu veli derslere nasıl yardım edeceğini bilmiyor.

“Aileler öncelikle kendilerine şu soruyu sorsunlar: Ben çocuğumun okul eğitiminden ne bekliyorum? Bu sorunun cevabı aslında evde nasıl yardım edebileceklerini de gösterecektir. Biraz da deneme yanılma yöntemini kullanabilirler, şunu denedik işe yaradı, bunu denedik işe yaramadı gibi. Bugünlerde ailelerin talepleri genelde eğitim sürelerinin yetersiz olduğu yönünde. Ancak hem öğretmene hem öğrenciye aşırı yüklendiklerinin farkında değiller. Her tarafın anlayışına ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Dengeyi bulmalı ve iletişim kurabilmeliyiz. Ailelerin sürecin farkına varabilmesi ve sınıf ile bilgisiyar başında eğitimin birbirlerinden farkını anlaması önemli. Aşırı yüklenerek çocuğun daha iyi matematik öğrenmesini sağlamayamazsınız.”

Khan’a göre uzaktan eğitimin hayatımızdan çıkması mümkün görünmüyor.

“Uzaktan eğitim bir kez hayatımıza girdi ve bu pek çok şeyi değiştirecektir. Örneğin aileler okul dışında ek dersler için uzaktan kurslara yönelebilirler ya da online konferansları tercih edebilirler. Okullar açıldıktan sonra da uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası olacak. Krizden yeni bir normal çıktı ve bazı yönleri ile kalıcı olacaktır. Pek çok eğitimci online konferanslara yöneldi bile. Bu kriz sayesinde teknoloji ve online ders konusunda derinlemesine uzmanlaşmış yeni nesil eğitimcilerimiz olacak. Uzaktan eğitim ne kadar iyi yapılsa da çocuklar mutlaka okula döneceklerdir. Ancak daha hibrit bir eğitim dünyası bizi bekliyor. Pandemi sona erdiğinde, çocuklar okula döndüğünde, uzaktan eğitim yürürlükte olmasa bile, online eğitim modeli esnekliği yüzünden bir gereklilik olarak düşünülecektir."

Okula dönüş süreci ise şimdiden planlanmaya başlanmalı çünkü Khan’a göre öğrencilerin eğitimleri çok eksik kaldı.

“Okula döndüğümüzde çocukların arasında eğitim düzeyi açısından farklar ortaya çıkacak. Destek alması gereken önemli miktarda öğrenci olacak. Bu noktada uzaktan eğitim yardımcı bir sistem olarak eğitime dahil olabilir. Çocukların ekrandan ders dinleyebilme kapasiteleri geliştikçe uzaktan eğitimin faydalı olabileceği yapılar kurulacaktır. Covid’den sonra da hayatımızın önemli bir süresini ekran başında geçirmeye devam edebiliriz.

Stres ve kaygıyı bir tarafa bırakın. Stres, evde öğrenme için gerçekten zor bir ortam oluşturur. Stres ğretmen ve ebeveyn için iyi olmadığı gibi çocuklar için de kesinlikle iyi değildir. Farkındalığınız yüksek olsun, kendinize çok yüklenmemeye çalışın. Kendi sınırlarınız konusunda insanlarla iletişiminizde açık ve dürüst olun."