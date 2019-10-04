3'ü çocuk 7 kişiyi yaraladı

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gülay Durusoy, müştekiler Saadet Şahin ve Ramazan Şahin ile taraf avukatları katıldı. Savcını esas hakkında mütalaasını vermesinin ardından mahkeme başkanı sanık Gülay Durusoy’a son sözünü sordu. Durusoy ‘Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beratimi istiyorum’ dedi

Mahkeme başkanı mağdurlar Saadet ve Ramazan Şahin ile Şeyda Budar'a yönelik "kasten yaralama" suçlamasıyla ayrı ayrı 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdığı Durusoy'a, ayrıca 2 çocuğa yönelik "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 9'ar ay, bir çocuğun üzerinde ise "kimyasal madde kaynaklı kalıcı iz bıraktığı" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verdi.

Toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen Durusoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'nın Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi'nde 17 Eylül 2018'de, Gülay Durusoy, tartıştığı komşuları Saadet Şahin, Ramazan Şahin, Şeyda Budar ile 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) attığı iddiasıyla tutuklanmıştı.