REKLAM advertisement1

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Çavdar hazır bulundu.

DHA'da yer alan habere göre duruşmaya şikayetçi Yasemin Aksoy'un avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"VALLAHİ TAKİP ETMEDİM" Hakimin, şikayetçi Yasemin Aksoy'un tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu sorması üzerine sanık Yusuf Çavdar, Sinop'ta çocuklarının yanına giderek bir saat kadar vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklar şu an annesinde. Şikayetçinin İstanbul'da olduğunu biliyorum ama yerini bile bilmiyorum. Vallahi, billahi takip etmedim" dedi.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR" Yasemin Aksoy'un avukatı ise, "Sanığın pişman olduğunu söylemesi nedeniyle müvekkilim şikayetinden vazgeçmişti. Ancak sanık duruşmada söz vermesine rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etmiştir. Sanığın eylemleri devam ettiğinden bizim de şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu. REKLAM

ADLİ KONTROL UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ Bunun üzerine mahkeme, Yasemin Aksoy'un yüzünde sabit iz olup olmamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme ayrıca, sanık Yusuf Çavdar'a şikayetçinin bulunduğu iş veya bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.