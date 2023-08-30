DÜNYADA EŞİ OLMAYAN TEK AĞAÇ

Kew Gardens'ın bir diğer özel bitkisi ise dünyada başka bir eşine rastlanmayan En yalnız ağaç. Bugün Temperate House'da görülebilen ağaç, Kew Gardens'a 1899'da geldi. Güney Afrika'dan getirilen bir çikas türü olan ağacın çoğalması için bir dişi ve bir erkek ağaç gerekse de yüz yıldan uzun süredir doğada dişi ağaç bulunamadı.