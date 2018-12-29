Kevin Spacey'nin 'komiye cinsel taciz' videosu polise teslim edildi

ABD'de Massachusetts polisinin elinde, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin, onu cinsel tacizle suçlayan 18 yaşındaki bir kominin cinsel organına dokunurken çekildiği iddia edilen bir video olduğu açıklandı.

2016'da çekilen Snapchat videosu, şikayet başvurusuyla birlikte Nantucket Bölge Mahkemesi'ne gönderildi.

Başvuruda, Spacey'nin 7 Temmuz 2016'da 'Hadi sarhoş olalım" diyerek en az 8 içki ısmarladığı komiyi evine götürmeye çalıştığı ve cinsel organının büyüklüğüyle övündüğü öne sürülüyor.

Şikayet bavurusu, 59 yaşındaki Spacey'nin eski bir televizyon sunucusunun 14 yaşındaki oğluna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davadan sonra kamuoyuna duyuruldu.

Netflix, Spacey'nin en az 8 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından aktörü başrolde yer aldığı House of Cards dizisinden çıkarmıştı.

https://twitter.com/KevinSpacey/status/1077263549326651392

Kevin Spacey, cinsel taciz iddialarına House of Cards dizisinde canlandırdığı 'Frank Underwood' karakteriyle yanıt vermiş ve videosunu sosyal medyada paylaşmıştı.

'Cinsel organının büyüklüğüyle övündü'

Mahkeme kayıtlarına göre Spacey, 23:30'da adı açıklanmayan kominin çalıştığı kulübe geldi. Komi mesaisini bitirdikten sonra Spacey'nin yanına gitti. Spacey, 18 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında olduğunu söyleyen komiye 4 ya da 5 bira ısmarladı. Spacey daha sonra "Hadi sarhoş olalım" dediği bu kişiye 4 ya da 5 bardak da viski aldı.

Spacey, sonrasında komiye, cinsel organına gönderme yaparak "Seninki ne kadar?" diye sordu, kendi cinsel organının büyük olduğunu söyledi.

Kevin Spacey ve komi, 01:00'de sigara içmek için dışarı çıktı. Spacey bu sırada komiyi evine gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

Komi şikayet başvurusunda Spacey'nin teklifini reddettiğini ama birlikte bir Instagram fotoğrafı çektirmek için ünlü oyuncunun yanından ayrılmadığını anlattı.

Kız arkadaşı inanmayınca video çekip yolladı

Şikayet başvurusuna göre, Spacey ve komi daha sonra içeri geçti. Spacey, kulüpteki piyanonun başında kalçasını ellediği kominin fermuarını açıp 3 dakika kadar cinsel organına dokundu.

Komi, bu sırada kız arkadaşıyla mesajlaşıyordu. Kız arkadaşı anlattıklarına inanmayınca, Snapchat'te video çekerek yolladı.

Komi, içki içme yaşınının tutmaması nedeniyle başının derde girmesinden çekindiği için o an ne yapacağını bilemediğini söyledi, kulüpteki bir kadına "Kevin Spacey bana tecavüz etmeye çalışıyor" dedi.

Kadının tavsiyesi üzerine komi evine gitti. Spacey, daha sonra komiye "Sanırım birbirimizi kaybettik" diye cep telefonu mesajı yolladı.

Komi, evde kızkardeşine "Kevin Spacey bana tecavüz etti" dedi.

Kevin Spacey komiyi taciz ettiği iddiasına House of Cards'ta canlandırdığı Frank Underwood karakterine büründüğü bir videoyla yanıt verdi, "Kesinlikle, yapmadığım şeylerin bedelini ödemeyeceğim" dedi.

Davanın ilk duruşması 7 Ocak'ta yapılacak.