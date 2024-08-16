Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kevin Spacey haciz geldiği için satılan evinden çıkmayı reddediyor

        Kevin Spacey haciz geldiği için satılan evinden çıkmayı reddediyor

        Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle projeleri iptal edilen, maddi kayba uğrayan ve milyonlarca dolarlık avukatlık ücretini ödeme güçlüğü yaşayan Kevin Spacey, haciz geldiği için 6,5 milyon dolarlık evini kaybetti. Değerinin altına satılan evin yeni sahibi, Spacey'nin evden çıkmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kevin Spacey'nin Baltimore'daki 5,6 milyon dolarlık evi, hacizli olduğundan, müzayedede indirimli olarak satıldı. Ancak evin yeni sahibi, satışın üzerinden haftalar geçmesine rağmen ünlü oyuncunun evden ayrılmayı reddettiğini iddia etti.

          65 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2023'teki cinsel saldırı davasından sonra borçlu olduğu milyonlarca dolarlık avukatlık ücretini karşılamak için sahilde yer alan dev malikanesini boşaltmak zorunda kaldığını söylemişti.

        • 2

          "6 AY KİRA ÖDEMEDEN KALMAK İSTİYOR"

          Temmuz ayının sonlarında 800 metrekarelik mülk, açık artırmada 3,24 milyon dolara emlak yatırımcısı Sam Asgari'ye satıldı.

          Asgari, Spacey'nin mülkü boşaltmayı reddettiğini ve altı ay daha kira ödemeden burada kalmayı istediğini öne sürdü. Asgari, Baltimore Banner gazetesine yaptığı açıklamada, "Mülkü terk etmek için hiçbir şey ödemeden 6 ay istiyor" dedi.

          Spacey'nin avukatı ise Asgari'nin iddialarını reddetti.

        • 3

          AVUKATLA PAZARLIK İDDİASI

          Asgari, evi üç hafta önce açık artırmada satın aldığından beri kullanamadığını söyledi.

          Evin yeni sahibi, ünlü oyuncuyu evden ayrılmaya ikna etme umuduyla Spacey'nin avukatlarıyla pazarlık yapmak zorunda kaldığını da iddia etti. Ancak Spacey'nin avukatı Edward U. Lee III, Asgari'nin bu iddiasını da reddetti.

        • 4

          İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

          Kevin Spacey, kendisine karşı ilk kez 2017 yılında cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Hollywood tarafından projelerine son verilince iki kez iflasın eşiğinden döndü.

          İki Oscar'lı oyuncu, geçen yıl İngiltere'de görülen davada, 20 yıllık bir süre içinde dört erkeğe karşı dokuz cinsel suçla yargılanmış ve aklanmıştı. İddiaları reddeden Spacey, hâlâ başka bir hukuk davasıyla karşı karşıya.

        • 5

          GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI

          Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan ABD'li oyuncu, haziran ayında katıldığı Piers Morgan'ın YouTube programında çok fazla borcu olduğunu, evini satmak zorunda kaldığını açıklarken ağlamıştı.

          Artık faturalarını ödeyemediği için Baltimore'daki evinin satışa çıkarıldığını söyleyen Spacey, Piers Morgan'ın, şu anda nerede yaşadığı sorusuna, "Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim, ama House of Cards'ın çekimlerine başladığımızdan beri Baltimore'dayım" diye yanıt vermişti.

        • 6

          DİZİDEN ATILMIŞTI

          Ünlü oyuncu, suçlamaların yapıldığı dönemde başrolde yer aldığı 'House of Cards' dizisinden kovulmuştu. Cinsel taciz politikasını ihlal ederek sözleşmesini çiğnediğinin tespit edilmesinin ardından 2021'de verilen bir kararda, ilk başta Spacey'nin 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti. Ancak daha sonra 1 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya varılmıştı.

        • 7

          "METELİKSİZİM"

          Neredeyse meteliksiz olduğunu ve milyonlarca dolar borcu olduğunu açıklayan Spacey, cinsel taciz iddiaları ortaya atılıncaya kadar Hollywood'un en popüler yüzlerinden biriydi.

          Suçlamalar nedeniyle oyunculuk kariyeri sona eren Spacey, geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etmişti. Ünlü oyuncu, davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek yanıt vermişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Habertürk Anasayfa