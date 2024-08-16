Kevin Spacey haciz geldiği için satılan evinden çıkmayı reddediyor

"METELİKSİZİM"

Neredeyse meteliksiz olduğunu ve milyonlarca dolar borcu olduğunu açıklayan Spacey, cinsel taciz iddiaları ortaya atılıncaya kadar Hollywood'un en popüler yüzlerinden biriydi.

Suçlamalar nedeniyle oyunculuk kariyeri sona eren Spacey, geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etmişti. Ünlü oyuncu, davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek yanıt vermişti.