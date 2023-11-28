Kevin 'Geordie' Walker hayatını kaybetti

"HİÇ KİMSE ONDAN DAHA HAVALI DEĞİLDİ"



Acı haber, grubun eski üyesi Martin Adkins tarafından duyuruldu. Adkins, "Hiç kimse Geordie'den daha havalı değildi, gelmiş geçmiş en iyi ve en etkili gitaristlerden biriydi. Lee Van Cleef'in Noel Coward aracılığıyla Terry Thomas ile buluşması gibiydi. Çok çekici, esrarengiz ve kibar, nazik ve zahmetsiz bir dokunuşa sahipti, yani sizi jilet gibi keskin şarapnelleriyle parçalamadığı zamanlarda..." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.