Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşandı

"EŞİMİN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Christine Baumgartner, duruşmalar sırasında Kevin Costner'ı, Josh Connor ile aldatıp aldatmadığı konusundaki soruya olumsuz yanıt vermişti. Baumgartner, Connor ile arkadaş olduklarını ve ondan 20 bin dolar borç aldığını ileri sürmüştü. Bu paranın 10 bin dolarını annesine verdiğini belirten Baumgartner; "Çünkü Kevin anneme de maddi yardımda bulunuyordu. Fakat boşanma davası açılınca bu yardım kesildi. Ben de Connor'dan borç almak zorunda kaldım. Sonra paranın yarısına ihtiyacım kalmayınca 10 bin doları ona geri verdim" diyerek anlatmıştı.

Kevin Costner ise ısrarla; "Evliliğimiz süresince asla eşimi aldatmadım. Ancak eşimin evlilik sırasında beni aldatıp, aldatmadığından emin değilim" diyerek sadakatsizliğe uğradığını ileri sürmüştü.

Fotoğraflar: AP, Avalon, Shutterstock, Backgrid USA