Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşandı
Kevin Costner ile Christine Baumgartner, 20 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Uzun bir süre nafaka ve velayet davası konusunda anlaşmaya varamayan ikilinin boşanması sonuçlandı
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'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Costner ile Christine Baumgartner, 2023'te 20 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.
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Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada; "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Uzun bir süre nafaka ve velayet davası konusunda anlaşmaya varamayan Kevin Costner Christine Baumgartner'ın davası sonuçlandı.
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RESMEN SONA ERDİ
'Tin Cup' adlı yapımın provaları esnasında tanışan, 1998'de aşk yaşamaya başlayan Kevin Costner ile Christine Baumgartner, 2004'te Aspen'de nikâh masasına oturmuştu.
Ünlü çiftin evliliği, 16 Şubat 2024'te resmen sona erdi.
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İHANET İDDİASI
Öte yandan Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanma davası sürerken bu maddi konular dışında o dönemde çok ön plana çıkmayan başka bir iddia daha vardı. İkili, 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmişti. Buna göre Baumgartner, eşini hem Costner'ın arkadaşı hem de komşuları olan finansçı Josh Connor ile aldatmıştı.
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Christine Baumgartner; Kevin Costner ile olan boşanma davası sürerken Josh Connor ile birlikte tatile çıkmış, bir tanık onları samimi bir şekilde gördüğünü ileri sürmüştü.
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"EŞİMİN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Christine Baumgartner, duruşmalar sırasında Kevin Costner'ı, Josh Connor ile aldatıp aldatmadığı konusundaki soruya olumsuz yanıt vermişti. Baumgartner, Connor ile arkadaş olduklarını ve ondan 20 bin dolar borç aldığını ileri sürmüştü. Bu paranın 10 bin dolarını annesine verdiğini belirten Baumgartner; "Çünkü Kevin anneme de maddi yardımda bulunuyordu. Fakat boşanma davası açılınca bu yardım kesildi. Ben de Connor'dan borç almak zorunda kaldım. Sonra paranın yarısına ihtiyacım kalmayınca 10 bin doları ona geri verdim" diyerek anlatmıştı.
Kevin Costner ise ısrarla; "Evliliğimiz süresince asla eşimi aldatmadım. Ancak eşimin evlilik sırasında beni aldatıp, aldatmadığından emin değilim" diyerek sadakatsizliğe uğradığını ileri sürmüştü.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Shutterstock, Backgrid USA