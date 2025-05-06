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        Haberler Dünyadan Kevin Costner genç bir kadınla görüntülendi - magazin haberleri

        Kevin Costner genç bir kadınla görüntülendi

        2023'te 18 yıllık eşinden boşanan Kevin Costner, gizemli bir kadınla gece kulübünde eğlenirken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:14
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        Kevin Costner, 70'li yaşlarına bekâr bir adam olarak girerken, ilişkiler konusunda hiç yavaşlayacakmış gibi durmuyor. Ünlü oyuncu, hafta sonu Batı Hollywood'daki bir gece kulübünde genç bir kadınla yan yana görüldü. Costner, samimi halde görüntülendiği, birlikte sohbet edip güldüğü kimliği öğrenilemeyen kadına içecek de ısmarladı.

        Daily Mail'e konuşan ünlü oyuncuya yakın bir kaynak, Costner'ın gittiği her yerde biriyle flört girişiminde bulunduğunu söylerken, "İlgisini çekmek için yarışan birçok kadın var. O da bu durumun her saniyesinin tadını çıkarıyor" dedi.

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        Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, 2023 yılında boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Sürpriz ayrılık, Costner'ın evliliğiyle ilgili övgü dolu sözler sarf ederken, "Bir eş olarak Christine'e çok minnettarım" demesinin hemen ardından geldi.

        Çiftin Cayden (17), Hayes (16) ve Grace (14) adlarında üç çocuğu bulunuyor. Costner, eski eşine çocukları için ayda 63 bin dolar nafaka ödüyor.

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        #Kevin Costner
        #ilişki
        #boşanma

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