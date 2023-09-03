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        Haberler Dünyadan Kevin Costner, boşanma aşamasında olduğu eşi Christine Baumgartner'a açtığı nafaka davasını kazandı - Magazin haberleri

        Kevin Costner nafaka davasını kazandı

        18 yıllık eşi Christine Baumgartner ile boşanan Kevin Costner, nafaka davasını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:13
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        • 1

          'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

        • 2

          "SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

          Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.

        • 3

          260 BİN DOLAN TALEP ETMİŞTİ

          Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan 260 bin dolar nafaka talep etmişti.

        • 4

          İkili arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mücadeleyi Kevin Costner kazandı. Yapılan son duruşmada Santa Barbara'daki bir yargıç, son olarak ünlü aktörün üç çocuğu için ödediği nafakayı 63 bin dolara düşürdü.

        • 5

          "BU DAVANIN KAZANANI YOK"

          Dava sonrası basına konuşan Kevin Costner, "Biriyle bu kadar uzun süre bir hayatı paylaştığınızda, aslında bu davaların bir kazananı olmuyor. Bir an dünyanın zirvesinde olduğunuzu hissediyorsunuz ve sonra ne kadar savunmasız olduğunuzu fark ediyorsunuz. Christine inanılmaz bir anne. Bu durumu çözeceğiz, şu anda sadece biraz iyileşmemiz gerekiyor" dedi.

        • 6

          EVLİLİKTE 'İHANET' İDDİALARI

          Çift, daha önce de 'ihanet' söylentileriyle gündeme gelmişti. Kevin Costner'in bir dönem rol aldığı 'Yellowstone' adlı yapımda görevli bir kadından çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak bu söylentinin doğru olmadığını savunmuştu.

          Daha sonra da Christine Baumgartner'ın emlakçı Daniel Starr ile Kevin Costner'ı aldattığı konuşuluyordu. Baumgartner da çıkan haberlerin ardından Starr ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.

          Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega

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