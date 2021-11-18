Merzifon Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi tescil kaydı ile, 2015 yılında "coğrafi işaret belgesi" almıştır. Bu belge ile yemeğin adı Merzifon keşkeği olarak tescil edilmiştir. İşte etli keşkek tarifi...
ETLİ KEŞKEK MALZEMELERİ
500 gr buğday
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
300 gr dana kuşbaşı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Pulbiber
ETLİ KEŞKEK NASIL YAPILIR?
Etleri, biber ve domates salçasını, kaynar suyu ekleyip düdüklü tencerede pişirin.
Akşamdan suda beklettiğiniz buğdayları ayrı bir tencerede haşlayın. Kaynayan buğdayların üzerine haşlanmış nohutlarınızı ve tereyağı ekleyip pişirin , sunum tabağına alın. Etlerinizi üzerine koyup pulbiberli yağ gezdirin. Keşkeğiniz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.
TAVUKLU KEŞKEK MALZEMELERİ
4 parça tavuk göğüs eti
2 su bardağı buğday
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Su
TAVUKLU KEŞKEK NASIL YAPILIR?
Tavuk göğüs eti, ayrı bir tencerede önceden ıslatılmış 2 su bardağı buğday haşlanır. Buğday suyunu iyice çekene kadar karıştırılır. Daha sonra içine tavuk suyu eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılan buğdayların ezilerek suyunu çekmesi sağlanır. Üzerine tuz dökülen buğdaya didilmiş tavuklar da ilave edilerek karıştırılır ve pişirilir. Sunum tabağına alınan keşkek, üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp, pul biber ve karabiberle süslenerek sıcak servis edilir.
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