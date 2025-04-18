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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kesinleşmiş hapis cezası: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!

        Batman'da, 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B arazide çobanlık yaparken yakalandı. JASAT'ın zanlı için 8 ay çalışma yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:01
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        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
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        Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        8 AY BOYUNCA ÇALIŞMA YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B'nin yakalanması için 8 ay boyunca çalışma yürütüldü.

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        ÇOBANLIK YAPTIĞI BELİRLENDİ

        Çalışmada firari hükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu Batman'ın Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.

        ARAZİDE GÖZALTINA ALINDI

        M.Ş.B, Beşiri ilçesinde arazide tek başına saklandığı bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #Batman
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