"Olympos, dünyada sırt çantalılar için en önemli noktalardan biri. Sırt çantalılar bölgeyi gezer, yerel halka katma değer sağlarlar. Bu bölgenin doğal güzelliği bozulmasın diye ağacın dalına dahi dokunmadan ağaç evlerin üzerinde nasıl yaşanılabiliri empoze etmeye çalıştım. Mevzuatlarla çok uğraştım. Bu sene burada 35. yılım. Olympos'ta zamanla doğa sporlarına yöneldim. Şu an tırmanış noktaları sıralamasında Avrupa'da 3, dünyada 5'inciyiz. Avrupa'nın en uzun tırmanış rotasını açtık. Denize yakın, Likya yoluna yakınız. Musa Dağı önemli bir nokta, oksijeni güzel, dünyada ki en iyi enerji noktalarından biri de burada.