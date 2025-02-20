Kerimcan Durmaz hakkında karar

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

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Soruşturma neticesinde, Kerimcan Durmaz’ın 'Yasa dışı bahise teşvik' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla yer alıyordu.

Tahliye kararı sonrasında Kerimcan Durmaz'ın yakınları büyük sevinç yaşadı.

Kerimcan Durmaz bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz, avukatları katıldı. Durmaz’ı destek için yakın arkadaşı Samet Liçina, ailesi de adliyeye geldi. Savunma yapan Kerimcan Durmaz aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirterek, “Menajer tarafından bir telefon aldım Malta’da konser teklifi geldiğini söyledi. Ben de daha önce gitmediğim için kabul ettim. YouTube için içerik üretebileceğimi düşündüğümden arkadaşım Samet ile gittim” şeklinde konuştu.

"REKLAMI SAHNEDEN İNDİKTEN SONRA FARK ETTİM"

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Savunmasının devamında, mekânın çok kalabalık olduğunu, içerisinde sahne arka plana yansıtılacak “Kerimcan Durmaz” logolu flash belleği verdiğini ifade ederek, “Sahnedeyken arkamda yasa dışı bahis reklamı verilmiş. Bunu sahneden indikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarda gördüm. Kendi sosyal medyamda bu görüntüyü paylaşmamaya dikkat ettim” dedi. Normal şartlarda sahne performanslarına ekibi ile birlikte gittiğini, ancak vizeleri olmadığı için arkadaşıyla tek başına gitmek zorunda kaldığını söyleyerek, “Eğer ekibim orada olsaydı bunu fark edip beni sahneden indirirlerdi ancak tek başımaydım. Casinolar ile alakalı söylediğim, sahnedeyken şampanyalar geliyor o gün istediğim marka gelmemişti. Onu söylediğim bir anda ama video kesilerek kullanılmış. Bu sözlerimle yasa dışı bahis yaptığıma inanmıyorum. Söylemlerim de yasa dışı bahisle alakası yoktur” dedi.