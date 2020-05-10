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Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine "Evde kal" çağrısı yapıyor.

KARANTİNADA SPOR

İş insanı Kerim Sabancı da koronavirüse önlem amaçlı kendisini ailesiyle birlikte evinde karantinaya aldı. Spor tutkusundan vazgeçmeyen Kerim Sabancı ile ağabeyi Hacı Sabancı, evlerinin bahçesinde spor yaptı.

Kerim Sabancı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sabancı'nın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞIMI OLAY OMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açık havada bisiklet ile kardio yapan Hacı Sabancı, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Birçok kişinin "Evde kal" çağrısı yaptığı günlerde Hacı Sabancı'nın dışarıda spor yaptığını düşünen bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet 'Dışarı çıkmayın' diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani!" yorumunu yapmıştı.

"SAKİN OL ŞAMPİYON, EVDEYİM"

Evlerinde yer alan açık alanda spor yaptığını dile getiren Hacı Sabancı ise o takipçisine verdiği "Sakin ol şampiyon, evdeyim" yanıtıyla gündeme gelmişti. Sabancı'nın bu cevabı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

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