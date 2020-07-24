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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Keremcem, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gazal ile Bebek'te objektiflere takıldı. Sevgilisi ile el ele yürüyüş yapan şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Karantina sürecinde kilo aldığına değinen Keremcem, "Pandemi de kilo aldım. Gazel, İran yemekleri yaptı hepsi çok lezzetliydi" diyerek, "Yeni proje için spor yapıyorum. Bakmayın böyle durduğuma göbeğimi içeri çekiyorum" şeklinde konuştu.