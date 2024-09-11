Keremcem, '6' adlı şarkısının ikinci klibi Mısır'da çekildi

Yönetmen ve görüntü yönetmenliğini Amerika'lı türk yönetmen Can Katipzâde'nin yaptığı ve 4 günde çekilen klip, Sharm El Sheikh'in en popüler kulübü "Farsha"dan, terör dolayısıyla çekilen güvenlik duvarının ardına, bedevi yerleşimine kadar uzanan bir coğrafyada çekildi. Keremcem'in styling'ini Sena Seçen yaptı.