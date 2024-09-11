Keremcem, '6' adlı şarkısının ikinci klibi Mısır'da çekildi
Keremcem'in, 'Delilik Sevdası' adlı şarkısının klibi Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde çekildi
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Keremcem'in 6'ncı albümü '6'nın 2'nci klip şarkısı 'Delilik Sevdası' oldu. Keremcem'in, uyumsuz ilişkinin kendince sebeplerini bir anlatıcı edasıyla betimlediği şarkının klip çekimi Mısır, Sharm El Sheikh'te yapıldı.
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Yönetmen ve görüntü yönetmenliğini Amerika'lı türk yönetmen Can Katipzâde'nin yaptığı ve 4 günde çekilen klip, Sharm El Sheikh'in en popüler kulübü "Farsha"dan, terör dolayısıyla çekilen güvenlik duvarının ardına, bedevi yerleşimine kadar uzanan bir coğrafyada çekildi. Keremcem'in styling'ini Sena Seçen yaptı.
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Söz ve müziği Keremcem ve Emrah Şahin'e ait şarkının düzenlemesini Alper Erinç yaptı.
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