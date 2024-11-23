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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş'tan hakem açıklaması - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş'tan hakem açıklaması

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası, hakem yönetimine ilişkin, "9 dakika uzatılan maç 7 dakika oynandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:29
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        Kerem Yavaş'tan hakem açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda ağırladığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

        Süper Lig’deki ilk iç saha mağlubiyetini alan Eyüpspor’da Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        "MAALESEF İLK İÇ SAHA MAĞLUBİYETİMİZİ ALDIK"

        Beklediği gibi kıyasıya bir mücadele olduğunu dile getiren Yavaş, “Bugün değerli bir ekiple oynadık. Rizespor, sezon başında iyi bir yapılanmayla lige başlayan bir takım. Ligin başında istedikleri sonuçları alamasalar da son haftalardaki performanslarıyla karşımıza formda bir takım olarak çıktılar. Saha içerisinde temaslı oyunu tercih eden bir rakipti. Bugünkü hava şartlarının da etkisiyle mücadeleye dayalı bir oyun gerçekleşti. Maçın ilk devresinde buna iyi karşılık verdik ve oyun kontrolü bizdeydi. Golü de bulduk. İkinci devrede maalesef ilk başlarda oyunun kontrolü bizde olsa da fazla üretken olamadık. Sonrasında bize yakışmayan 2 gol gördük kalemizde. İlk golde Umut Meraş’ın sakatlık yaşamasına rağmen topu dışarı atmayınca kaptırılan topla gol yedik. İkinci golde de yine bize yakışmayan bir duran top organizasyonu sonucu yenik duruma düştük. Kendi sahamızda iyi gidiyorduk ve bunu devam ettirmek istiyorduk. Maalesef ilk iç saha mağlubiyetimizi aldık” diye konuştu.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Maçın hakemi Ali Şansalan’ın yönetimi hakkında da konuşan Kerem Yavaş, “Hakem 3 tane sınırda olan oyuncumuza ufak faul olan pozisyonlarda kart göstererek cezalı duruma düşürüldü. Rakibimizde ise Akintola’nın ikinci sarı kartı görmesi ve oyun dışında kalması gerekiyordu. Oyun içinde terazi biraz doğruyu göstermedi gibi. Bu durum oyuncularımızın da oyundan düşmesine sebep oldu” şeklinde konuştu.

        Hedefledikleri futbolda topun oyun içinde daha çok kalması olduğunu vurgulayan Yavaş, “Biz Eyüpspor olarak elimizden geldiğince oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Bu durumda ilk hedefimiz de topun oyunda kalması. Bugün maç 9 dakika uzatılmasına rağmen bile 7 dakika oynandı. Stadyumda ve televizyon başındaki seyircilerin daha iyi mücadele izleyebilmeleri için bu işler doğru yapılması gerekiyor. Fakat bunların hiç biri bir bahane değil. Bugün galip gelen Çaykur Rizespor’u haklı galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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