Kerem Yavaş: Hedefimizi ilk 5 olarak belirledik

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

REKLAM advertisement1

"HEDEFİMİZİ İLK 5 OLARAK BELİRLEDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Sonucunda üzüldüğümüz bir maç oldu. İki sebebi var. Birincisi bizi daha çok ilgilendiren şey evimizdeki rakibimiz karşısındaki ilk devredeki oyunumuz. Oyuna gerçekten hiç beklemediğimiz gibi bize yakışmayan bir oyunla, çok durgun, isteksiz ve ritimsiz başladık. Hücumda basit top kayıpları, yanlış opsiyonlar, top kayıpları sonrası az reaksiyon derken belki de bu sezonun en kötü 45 dakikasını oynadık. Sonrasında ikinci devre oyuna daha iştahlı, daha ritimli başladık. Hemen başlarda bulduğumuz gol ve sonrasında bulduğumuz gol pozisyonları bizim adımıza pozitif yöndü. İkinci üzüldüğümüz nokta ise tabii ki beraberlik golünü yediğimiz dakikaydı. Orada bir konsantrasyon eksikliği, top ayağımızdayken basit bir şekilde rakibe korner şansı verdikten sonra son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak bizim için üzücü oldu. Kayserispor’u tebrik ediyorum. Maç başında söylemiştim onlar da kritik bir yerdeler. Bir hoca değişimi sonrası iyi bir reaksiyon verdiler. Son haftada 4 puan kazanarak buraya gelmişlerdi. Bugün de gerçekten iyi mücadele edip kazandıkları 1 puanı hak ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Sezon başından beri söylediğimiz ligde kalma hedefimize artık ulaştık diyebiliriz. Çok yakınız. Daha 13 hafta var. 13 hafta hedefsiz kalmak bir takım için sıkıntılı bir durumdur. Biz de bu son süreçte bunu ilk 5 olarak belirledik. Şu anda da bu pozisyondayız. Bu pozisyonu korumamız adına önemli bir maçtı. Buradan alacağımız 3 puan bizi avantajlı duruma getirecekti. Ancak biz pozitif yönden bakmak istiyoruz" diye konuştu.