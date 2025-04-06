Kerem Yavaş: Bizim için çok önemli 3 puandı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, misafirperverliklerinden dolayı Hatayspor yöneticilerine teşekkür etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI"

Hatayspor'un saygıyı hak eden bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Yaşadıkları sıkıntıları malumunuz tüm Türkiye gibi biz de biliyoruz. Ama buna rağmen son 5 maçın 3 günü kazanmış, iç sahada kolay kolay pes etmeyen bir ekip var. Bu kolay değil. Onlara saygı duymanız gerekiyor. Biz de aynen bu şekilde hazırlandık ve maça çıktık. Oyun son 10 dakikaya kadar tamamıyla bizim kontrolümüzde, oyunun ritmi ve yönü tamamen bizim istediğimiz gibiydi. Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesinde daha iyi değerlendirebilirdik. Skoru arttırabilseydik bizim adımıza daha rahat maç geçebilirdi. Ancak diğer taraftan baktığımızda da bu tip maçların klasiğidir; bu kadar pozisyona girip, atamadıktan sonra da skoru koruyamayabilirsiniz. Bunu da başardı oyuncularımız. Bizim için çok önemli 3 puandı" diye konuştu.