19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri kaç yaşında, nereli? soruları eski basketbolcunun, ünlü oyuncu Aslı Enver ile adının anılması ile birlikte gündeme geldi. Bir dönem Türk basketbolunda fırtınalar estiren Kerem Tunçeri, Avrupa'da da büyük başarılar elde etti. Kerem Tunçeri'nin biyografisi haberimizde.
KEREM TUNÇERİ KİMDİR?
Mehmet Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979'da İstanbul'da doğdu. Basketbol kariyerinde millî takımda da yer almıştır. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.
Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçerispor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışmaktadırlar.
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