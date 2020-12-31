Kerem Bürsin şimdilerde Sen Çal Kapımı isimli dizide canlandırdığı karakteriyle gündemde yer alıyor. Yakışıklı oyuncu O Ses Türkiye programına katılması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin kaç yaşında ve nerelidir? İşte Kerem Bürsin biyografisi...

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 yılında doğmuştur. Kerem Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg),Endonezya (Medan, Cakarta),Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara, İstanbul),Malezya (Kuala Lumpur),ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat vermektedir.