"TUTKU, BİZİM MESLEĞİN OLMAZSA OLMAZI"

O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterlerle yapma imkanı buldum. Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyordum. Tutku, bizim mesleğin olmazsa olmazı.